Último dia de inscrições para a semana de engenharia química da USP

A semana de engenharia química da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), que traz minicursos, oficinas, mesas-redondas e palestras, recebe inscrições até esta sexta-feira, 23. O evento é gratuito e os cadastros podem ser feito no site da instituição: www.seqep.com.br

Um dos destaques da semana será o minicurso “Introdução ao uso das ferramentas MÊS, ISA e MESA na indústria”, que será ministrado por José Furtado e Andreza Cristina, da Radix, empresa que conquistou o 2º lugar no prêmio “Melhores Empresas Para Trabalhar no Rio de Janeiro”, em 2014. O minicurso acontecerá na terça-feira, 27, e quarta-feira, 28, das 8h às 11h, nos dois dias.

O intuito da feira, criada em 2005, é promover a integração entre o universitário e a profissão, familiarizando o estudante de Engenharia Química com o mercado de trabalho, com as indústrias químicas e com outros setores de atuação.