Pasusp recebe inscrições até terça-feira

As inscrições para o Programa de Avaliação Seriada da USP, o Pasusp, recebe inscrições até esta terça-feira (15).

O programa pretende estimular o acesso de alunos de escolas públicas a uma universidade pública de qualidade. O desempenho na prova do Pasusp reverte em até 3% na nota final do candidato ao vestibular da Fuvest. É voltado exclusivamente aos alunos do 1° e 2° ano do ensino médio de todo o Brasil que estejam em escolas públicas e aos alunos que concluem o 3° ano em 2009 nas escolas estaduais ou municipais de São Paulo. Estudantes da Educação para Jovens e Adultos (EJA) de escolas públicas paulistas também podem participar.

A inscrição pode ser feita no site da Fuvest. A prova terá 50 testes de múltipla escola, cada uma com cinco alternativas e será aplicada no dia 25 de outubro, das 13 horas às 17 horas. A partir de 16 de outubro os inscritos poderão consultar no site da Fuvest os locais dos exames.

Sobre o Pasusp

O Pasusp faz parte do Programa de Inclusão Social da USP (Inclusp), que desde 2006 garante um bônus de 3% sobre a nota do vestibular para estudantes que realizaram integralmente o ensino médio em escolas públicas brasileiras. Com o programa, o bônus pode ser estendido em até mais 3% dependendo do desempenho do aluno em prova a ser aplicada em outubro. A nota de estudantes de rede pública brasileira no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2009 também rende pontos extras, que podem chegar a mais 6%.

Mais informações aqui.

