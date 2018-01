Última semana de inscrições para vestibular do Insper

No próximo dia 20 (quinta), o Insper encerra as inscrições para o vestibular do 1º semestre de 2012. São oferecidas 75 vagas para o curso de Economia e 150 para o de Administração.

As provas de Análise Verbal, Análise Quantitativa e Lógica e Redação serão no dia 15 de novembro, das 9h às 12h, e das 14h às 17h, em São Paulo e em Fortaleza. A primeira lista de aprovados será divulgada no dia 6 de dezembro. As inscrições podem ser feitas pelo site www.insper.edu.br/vestibular e o valor da taxa de inscrição é R$ 180.

O Insper oferece bolsas de estudo que variam de 20% a 100% . Detalhes sobre pré-requisitos e documentos necessários para solicitação estão disponíveis pelo e-mail programasdebolsa@insper.edu.br. Os candidatos que se enquadram nos critérios de Bolsa Integral também podem pedir a isenção da taxa de inscrição no vestibular.