UFV divulga gabarito do segundo dia de prova

A Comissão Permanente de Vestibular (Copeve) da Universidade Federal de Viçosa (UFV), de Minas Gerais, já divulgou o gabarito com as respostas das questões aplicadas nesta manhã no segundo dia de vestibular. Você poderá conferir clicando aqui.

Hoje foram aplicadas os testes de língua portuguesa, redação e conhecimentos específicos. Em língua portuguesa, foram oito questões de múltipla escolha. Em conhecimentos específicos, oito questões objetivas e quatro discursivas relacionadas ao curso pelo qual o candidato concorre a uma vaga.

O curso mais concorrido é Direito, com 35,5 candidatos por vaga, seguido de Engenharia Química, com 27,8 e de Engenharia Civil, com 22,7.

Leia mais: