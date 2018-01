UFTM terá 89 candidatos por vaga em Medicina

A concorrência no vestibular da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) foi divulgada hoje pela instituição. O curso mais concorrido é Medicina, com 3.582 inscritos para 40 vagas, totalizando 89 candidatos por vaga.

A Federal do Trirângulo Mineiro registrou uma procura de 7.295 candidatos para disputar as 844 vagas em 24 cursos.

A segunda graduação mais procurada é a Biomedicina, com 11 candidatos por vaga. Psicologia vem em seguida, com 10 candidatos/vaga. Nas engenharias, maior procura por Civil, com 481 inscritos para 52 vagas, resultando em 9,25 por vaga.

Provas

A UFTM não adotará o Enem neste ano. A decisão foi tomada após o adiamento da prova, ocorrido depois do vazamento do caderno de provas, denunciado pelo jornal O Estado de S. Paulo.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O processo seletivo acontecerá em duas fases. Na primeira etapa, a prova de Conhecimento Gerais será aplicada nas cidades de Uberaba, São Paulo e Belo Horizonte, em 13 de dezembro, com início às 8h30.

Já a segunda fase, com prova de Conhecimentos Específicos, será em 17 de janeiro, somente em Uberaba, das 8h30 às 13h30.

O local de realização da prova da primeira fase será informado no site da Vunesp e da UFTM a partir do dia 1º de dezembro.

Convocações

A a lista dos candidatos convocados para a segunda fase será divulgada a partir do dia 6 de janeiro. Já a divulgação da classificação final na segunda fase, acontece a partir do dia 28 de janeiro de 2010.

Após o resultado final, os candidatos convocados e os da lista de espera devem ficar atentos aos prazos de pré-matrícula, preenchimento obrigatório de cadastro no sítio da UFTM, e aos dias diferenciados de matrícula, de acordo com a opção de curso.

Durante o andamento do Vestibular de 2010, os candidatos podem acompanhar todas as informações – locais de prova, gabaritos, resultados e novas chamadas neste sítio.