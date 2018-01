UFSCar faz vestibular especial para refugiados

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas para processo de seleção para ingresso de refugiados nos cursos de graduação em 2011. Desde 2009, a universidade reserva pelo menos uma vaga para refugiados em todos os cursos oferecidos. Atualmente, há cinco beneficiados na universidade. As informações completas sobre o processo seletivo podem ser obtidas no edital, disponível no

A instituição também foi uma das que se ofereceram para receber alunos de graduação do Haiti, que devem vir para o Brasil ainda em outubro, por meio de um convênio entre os dois países.

A UFSCar integra a Cátedra Sérgio Vieira de Melo, implementada pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) na América Latina em 2003. O objetivo é difundir o direito internacional humanitário, os direitos humanos e o direito dos refugiados, promovendo também a formação acadêmica e a capacitação de professores e estudantes nesses temas.