UFSCar e GV: vestibular hoje

Começa hoje o vestibular da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Os 40.547 inscritos vão começar a prova às 13h (horário de Brasília)respondendo a cinco questões discursivas de cada tema. Hoje, é a vez de português, inglês, matemática e redação. Segunda-feira, os vestibulandos enfrentam química, física, história, biologia e geografia.

Recomenda-se que o candidato chegue uma hora antes, para evitar atraso. As provas duram quatro horas e meia.

A divulgação da convocação para as provas foi feita exclusivamente pela Internet. Se o candidato não localizar no site do vestibular a sua convocação, deverá entrar em contato pelo telefone (11) 3874-6300.

A divulgação dos convocados para a matrícula e da

lista geral de classificação por curso da UFSCar só sairá em 18/2.

Na Fundação Getulio Vargas, em São Paulo, hoje é dia das provas de Economia (2ª fase) e Administração (uma fase apenas). Os vestibulandos de Administração de Empresas e Administração Pública da FGV estão, agora pela manhã, respondendo a questões dissertativas de matemática e também vão fazer uma redação. Pela tarde, resolverão a prova objetiva.

Já os candidatos ao curso de Economia responderam às questões de matemática pela manhã e até as 13h vão fazer as provas de língua portuguesa e a redação.

Em 23 de dezembro sai o resultado da FGV para o vestibular de Economia. E em 9 de janeiro, a lista dos convocados para Administração de Empresas e Pública. A FGV tem 150 vagas para a área empresarial e 50 para a pública.

A cobertura completa desses vestibulares você acompanha aqui no blog do Estadão.edu.