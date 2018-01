A Universidade Federal de São Carlos (UfsCar) divulgou hoje a segunda lista de aprovados no vestibular 2010. A matrícula dos convocados deve ser feita no dia 26 de fevereiro, no campus do curso em que o candidato foi aprovado. O horário para matrícula é das 9h às 11h30 e das 14 às 17 horas.

