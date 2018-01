UFSCar divulga datas do vestibular 2010

Estudantes que irão prestar o próximo concurso vestibular da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, devem ficar atentos às datas divulgadas hoje pela instituição. A inscrição para o Vestibular 2010 poderá ser feita entre os dias 1° e 30 de setembro de 2009, exclusivamente pela Internet, no site da Fundação Vunesp. O valor da taxa de inscrição será de R$ 75.

No entanto, os alunos também devem se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, já que a UFSCar usará a partir do próximo concurso a nota desta prova como parte do vestibular. O prazo para se inscrever no Enem encerra-se no dia 17 de julho.

A UFSCar irá oferecer 2.577 vagas, distribuídas em 57 cursos presenciais, nos campi São Carlos, Araras e Sorocaba. As provas serão realizadas nos dias 13 e 14 de dezembro de 2009, nas cidades de Araras, Bauru, Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

No primeiro dia haverá provas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Redação. No dia 14 de dezembro, as provas são de Química, Física, Biologia, História e Geografia. A específica de aptidão para o curso de Música será realizada no dia 18 de dezembro, em São Carlos.

O resultado do Vestibular será divulgado no dia 3 de fevereiro de 2010 e a matrícula dos convocados em primeira chamada será feita no dia 9 de fevereiro de 2010.

Saiba mais:

Enem: www.enem.inep.gov.br

UFSCar: www.vunesp.com.br