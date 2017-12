UFSCar dá isenção a 904 candidatos

Por Elida Oliveira

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) divulgou a lista com os nomes dos alunos que tiveram o pedido de isenção da taxa de inscrição aprovado. São 904 candidatos beneficiados. (Veja a lista

Documento aqui PDF

).

Os vestibulandos devem acessar a página da Vunesp até o dia 30 de setembro e se inscrever clicando no link específico para isentos. Não haverá impressão de boleto bancário.

No dia 30 de setembro se encerram também as inscrições para os não isentos na UFSCar. Os interessados devem acessar o mesmo site da Vunesp e fazer a inscrição. A taxa é de R$ 75,00.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Todas as informações sobre o processo seletivo da UFSCar serão fornecidas nesse ano pela internet. Os vestibulandos devem ficar atentos e acessar periodicamente o endereço eletrônico da instituição: www.vestibular.ufscar.br e www.vunesp.com.br

As provas

Serão duas etapas de seleção com quatro dias de prova. A primeira fase é a prova do Enem, realizada em 3 e 4 de outubro. No sábado, 3 de outubro, a prova será realizada das 13h às 17h30 com conteúdos de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Ciências Humanas e suas Tecnologias. No domingo, dia 4, candidatos farão os testes de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; e Redação. Para isso terão uma hora a mais, das 13h às 18h30.

A segunda fase da UFSCar acontecerá em dezembro, com provas elaboradas pela instituição e aplicadas em 13 e 14 de dezembro nas cidades de Araras, Bauru, Campinas, Marília, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba. A nota final do candidato será o somatório dessas duas fases. O Enem, portanto, é obrigatório.

No primeiro dia da segunda fase, em 13 de dezembro, os candidatos resolvem questões de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Redação. No dia 14, as provas são de Química, Física, Biologia, História e Geografia.