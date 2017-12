UFSCar: confira locais de prova de vestibular para cursos a distância

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) divulgou nesta quarta-feira, 3, os locais de prova do vestibular para cursos a distância. O candidato precisa informar seu nome para poder consultar o endereço onde fará o exame.

Confira o seu local de prova no site da Fundação Vunesp

A instituição oferece 900 vagas nos cursos de Educação Musical (pólo de apoio presencial em Barretos, Itapetininga e Jales), Engenharia Ambiental (Itapetininga, Jales e São José dos Campos), Pedagogia (Bálsamo, Itapevi, Jandira, São José dos Campos, Jales e Tarumã), Sistemas de Informação (Itapevi, Jandira, São José dos Campos, São Carlos e Tarumã) e Tecnologia em Produção Sucroalcooleira (Barretos, Itapetininga e Tarumã).

As provas estão marcadas para 15 de novembro, na cidade sede do pólo de apoio presencial do curso para o qual estiver inscrito.