UFTM abre inscrições para vestibular de inverno

A Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), de Uberaba, abre na segunda-feira, dia 3 de maio, inscrições para o vestibular de inverno. Nesse processo, a UFMT está com 480 vagas.

Para se inscrever, acesse o site da Fundação Vunesp, responsável pelas provas. O prazo se encerra no dia 21 de maio.

A taxa é de R$ 105,00 para concorrentes e de R$ 80,00 para treineiros. O interessados na isenção devem se cadastras até dia 30 de abril, no mesmo portal, e comprovar insuficiência de recursos.

Veja os cursos oferecidos:

Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Psicologia e Terapia Ocupacional, Terapia da educação, Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Química e Serviço Social.

A prova da primeira fase será aplicada em Belo Horizonte, São Paulo e Uberaba, no dia 13 de junho. No dia 25 do mesmo mês será divulgado o resultado. A segunda etapa será ocorre em Uberaba, no dia 10 de julho.