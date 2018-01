UFMG vai usar nota do Enem na 1ª fase

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a mais tradicional do Estado, passará a utilizar o Enem para substituir a primeira etapa do próximo vestibular. A decisão foi anunciada ontem pelo Conselho Universitário, que acatou a reivindicação de movimentos estudantis como o DCE da UFMG e a União Colegial de Minas Gerais.

Para os estudantes, o Enem contribui para a inclusão social na instituição federal. A universidade mineira nunca utilizou o Enem como critério de seleção e foi uma das que chegaram a questionar a aplicação do exame. Quem conseguir bons resultados no Enem, que será realizado em novembro, estará automaticamente aprovado para a 2ª etapa do vestibular da UFMG, que será entre os dias 3 e 7 de janeiro de 2011.