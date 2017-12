UFMG prorroga prazo de inscrição do vestibular

Por Bruna Tiussu

O prazo para se inscrever no vestibular 2010 da UFMG foi prorrogado até o dia 14 de setembro. Hoje seria o último dia, mas segundo a Copeve (fundação responsável pelo processo seletivo), o feriado de 7 de setembro e o adiamento da abertura das inscrições – de 7 para 12 de agosto – acabaram reduzindo o período em que os candidatos poderiam se inscrever.

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição no site www.ufmg.br/vestibular2010 e pagar a taxa no valor de R$ 130.

Todas as demais datas do concurso permanecem as mesmas. A primeira fase do vestibular será no dia 29 de novembro. As provas da segunda etapa serão de 4 a 11 de janeiro de 2010. Neste processo seletivo, a UFMG não vai utilizar a nota do Enem 2009.

Neste ano, 6,6 mil vagas serão oferecidas, o que representa um aumento de 650 vagas em relação ao concurso anterior. Do total de vagas, 6.360 são para o câmpus de Belo Horizonte e 240 para o de Montes Claros.