UFMG abre edital para isenção de taxa do vestibular

Já está disponível no site da comissão de vestibular da Federal de Minas Gerais (UFMG) o edital do programa de isenção da taxa de inscrição do vestibular.

O período de inscrição ao programa vai até o dia 20 de abril. É possível candidatar-se à isenção integral ou de 50% do valor da taxa.

Neste ano, a primeira estapa do vestibular da UFMG será o Enem e a segunda etapa continua sendo o vestibular. A UFMG não planeja aderir ao Sisu.

Para se inscrever, acesse www.ufmg.br/copeve.