A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) divulgou hoje a lista de aprovados no vestibular 2010.

Além da Uerj, o processo seletivo seleciona candidatos para as Academias de Polícia Militar e de Bombeiro Militar, Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (UEZO) e para Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf).

Para acessar as listas, clique aqui.

As matrículas devem ser feitas entre os dias 1 e 3 de fevereiro.