Confira o gabarito da prova da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) no site da instituição. O exame, discursivo, teve 36 mil candidatos inscritos. A abstenção foi de 8,49%. No mesmo site, os inscritos podem conferir o resultado da análise da documentação socioeconômica e da opção de cota.

A Uerj vai divulgar as notas em 16 de janeiro de 2010 e aceita pedido de revisão entre 18 e 19 de janeiro.