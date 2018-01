UCLA e Universidade Adolfo Ibáñez lançam MBA interamericano em SP

Será lançado nesta quinta-feira em São Paulo o Global Executive MBA for the Americas, programa de educação executiva realizado em conjunto pelas escolas de negócios da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), dos EUA, e da Universidade Adolfo Ibáñez, do Chile.

O novo MBA consiste em seis cursos trimestrais de duas semanas em Miami, Los Angeles, São Paulo e Santiago, e oferece ao aluno dois títulos de pós-graduação.

O lançamento contará com palestra do consultor mexicano Alejandro Ruelas-Gossi, às 19h, no Hotel Renaissance, com o tema Dos modelos tradicionais à orquestração estratégica em mercados globais. As inscrições para a conferência são gratuitas e podem ser feitas no site http://expoestudenoexterior.net.