Twitter do colégio onde vazaram questões em 2011 posta 1ª mensagem sobre Enem no Twitter após um mês

Após mais de um mês sem postar nada sobre o Enem, o colégio Christus – escola de Fortaleza que foi centro do escândalo de vazamento de questões em 2011 – postou a primeira mensagem a respeito da prova neste sábado, 3. No texto, o perfil do colégio cearense deseja a seus alunos sucesso no Exame que será feito neste fim de semana, além de uma foto.

A escola também retuitou a mensagem de uma estudante que dizia: “Nós, alunos Christus estamos preparados para essa batalha! Vai dar certo!!” Desde 2009, é a primeira vez que o Ministério da Educação faz uma edição do Enem sem falhas graves.