Uma mensagem ofensiva foi retuitada pelo Twitter oficial da Comunicação do MEC causou surpresa aos internautas na tarde desta sexta-feira. O tweet do usuário Yuri Rosino ofendia o Enem explicitamente. Na sequência o MEC tuitou uma retratação e alegou invasão. “Gente, o retweet que apareceu agora há pouco, com palavrões, não foi feito por nós. Alguém invadiu nosso twitter.”

