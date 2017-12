Twitter da AGU defende capacidade do Estado de realizar Enem

Por Larissa Linder

Na tarde desta quarta-feira o twitter oficial da Advocacia Geral da União (AGU) manifestou-se defendendo a ‘capacidade do Estado de realizar o Enem’. O texto do post diz: “As informações enviadas para a Juíza do Ceará servirão para demonstrar a capacidade do Estado Brasileiro de realizar uma prova como essa”. Até o momento, a Defensoria Pública recebeu cerca de 3,5 mil reclamações de estudantes em relação aos problemas no exame.

Nesta semana, uma frase postada no twitter do Inep, órgão do MEC que organiza o Enem, desagradou estudantes. De acorodo com o post, “Alunos q já ‘dançaram’ no Enem tentam tumultuar com msgs nas redes sociais. Estão sendo monitorados e acompanhados. Inep pode processá-los”. A União Nacional dos Estudantes (UNE), pediu retrataão do Inep em relação ao caso.

