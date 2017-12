“Esta semana foi bem turbulenta. Era fim de trimestre e tive que fazer um monte de trabalho para fechar a nota. Acho que essa é a principal diferença entre quem se prepara para o vestibular em cursinho ou em escola. Na minha, pelo menos, o foco não é o vestibular e eu tenho uma série de atividades extras.

Até terça-feira eu consegui manter o meu calendário de estudo, mas tive muita dificuldade em segui-lo ao longo da semana porque veio o feriado e eu me distraí. Não viajei, fiquei em casa e recebi um monte de visitas da família, que veio do interior de São Paulo.

Ontem foi o meu aniversário de namoro. Depois da aula de desenho, que foi até as 21 horas, eu saí e cheguei em casa à 1 da manhã. Fui para a aula hoje morrendo de sono.

Em compensação, neste fim de semana vamos ter simulado do Enem na escola. Amanhã teremos aula até meio-dia e, às 13 horas, fazemos a primeira parte da prova do Enem. No sábado, às 13 horas também, começamos a segunda parte. Vamos ver como vou me sair.”