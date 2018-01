Tumulto no Colégio Christus; aluno pede cancelamento do Enem

* Por Paulo Saldaña, enviado especial a Fortaleza





Foto: Jarbas de Oliveira/AE

FORTALEZA – Gritaria e nervosismo à porta do Colégio Christus no início da tarde desta quinta-feira. Na saída da unidade onde estudam os alunos do 3.º ano e do cursinho, vários estudantes estavam muito agitados. Duas alunas e uma mãe tentaram arrancar a câmera de um fotógrafo que prestava serviços ao jornal O Estado de S. Paulo. Houve gritaria. Uma estudante gritou: “Deixem a gente em paz! Tem gente chorando lá dentro”. Algumas estudantes choravam à porta do colégio.

Vários alunos conversaram com a imprensa, dizendo-se indignados com o cancelamento da prova deles pelo MEC. “Espero que seja cancelada a decisão do MEC”, disse Yuri Miranda, de 17 anos. “Ela é injusta, o ideal seria que cancelassem a prova para todo o Brasil.” Yuri está no 3.º ano do Christus e quer cursar Direito.

* Atualizada às 14h20