‘Tuitaço’ pedirá 10% do PIB para educação

A ONG Campanha Nacional pelo Direito à Educação realiza, a partir desta terça-feira, 29, uma mobilização via Twitter para ganhar o apoio de parlamentares na defesa de um investimento público equivalente a 10% do PIB em educação.

A manifestação começa no dia em que o Plano Nacional de Educação (PNE) entra em votação na Câmara dos Deputados. O PNE determinará diretrizes, metas e estratégias educacionais para os próximos dez anos.

Até o momento, o relatório substitutivo do novo PNE, apresentado pelo relator da matéria, Angelo Vanhoni (PT-PR), prevê um investimento de 7,5% do PIB em educação. Para os manifestantes, o patamar é insuficiente e incapaz de aliar expansão de matrículas com padrão de qualidade.

O “tuitaço”, definido pelas hashtags #VOTA10 #PNEpraVALER!, terá início às 10h de terça e deve se manter ativo até as 20h de quarta-feira, 29.

A ONG enviará a cada deputado a seguinte mensagem: “PNE pra Valer é com 10% do PIB para a educação pública #VOTA10 #PNEpraVALER!”.

Confira os deputados que integram a comissão responsável pela análise do PNE na Câmara e seus perfis na rede social.

Alessandro Molon (PT) – @alessandromolon

Alice Portugal (PCdoB) – @alice_portugal

André Moura (PSC) – @andremourapsc

Angelo Vanhoni (PT) – @angelovanhoni

Antônio Roberto (PV) – @antonioroberto

Artur Bruno (PT) – @arturbruno

Alex Canziani (PTB) – @canzianialex

Chico Lopes (PCdoB) – @chico_lopes

Ivan Valente (PSOL) – @dep_ivanvalente

Hugo Leal (PSC) – @dephugoleal

Welington Coimbra (PMDB) – @deplelocoimbra

Marcos Montes (PSD) – @depmarcosmontes

Neilton Mulin (PR) – @depneiltonmulin

Ronaldo Fonseca (PR) – @depronaldo

Ariosto Holanda (PSB) – @deputadoariosto

Antonio Carlos Biffi (PT) – @deputadobiffi

Gilmar Machado (PT) – @deputadogilmar

Joaquim Beltrão (PMDB) – @deputadojoaquim

Paulo Freire (PR) – @df_paulofreire

Marcio Marinho (PRB) – @dpmarciomarinho

Dr. Ubiali (PSB) – @drubiali

Dr. Rosinha (PT) – @drrosinha

Eduardo Barbosa (PSDB) – @eduardobarbosa

Eliseu Padilha (PMDB) – @eliseupadilha

Emiliano Jose (PT) – @emiliano_jose

Esperidião Amin (PP) – @esperidiaoamin_

Izalci Lucas (PR) – @izalcilucas

Nelson Marchezan Júnior (PSDB) – @marchezan

Luiz Noé (PSB) – @luiznoe

Fátima Bezerra (PT) – @fatima_bezerra

Mara Gabrilli (PSDB) – @maragabrilli

Professora Dorinha (DEM) – @profdorinha

Teresa Surita (PMDB) – @teresasurita

Jorginho Mello (PSDB) – @jorginhomello

Onyx Lorenzini (DEM) – @onyxlorenzoni

Osmar Serraglio (PMDB) – @osmar_serraglio

Paulo Rubem Santiago (PDT) – @paulorubem

Newton Lima (PT) – @profnewtonlima

Raul Henry (PMDB) – @raulhenry

Renan Filho (PMDB) – @renanfilho_

Professor Sétimo (PMDB) – @setimo1577

Severino Ninho (PSB) – @severinoninho

Stepan Nercessian (PPS) – @stepanrio

Waldir Maranhao – @waldirmaranhao