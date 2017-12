Tudo pela vaga

“A semana passada foi um pouco monótona. Foi uma semana exclusiva para estudos, não tive tempo de fazer praticamente nada, estávamos finalizando uma apostila e também tive aula no sábado e simulado no domingo. E, como não moro perto do cursinho, acabo perdendo muito tempo no ônibus.

Nas últimas semanas tenho estudado em casa à tarde, já que agora fico sozinha nesse horário e por isso consigo estudar mais. Tenho ido só umas duas ou três tardes da semana no cursinho. Quando fico em casa,

acabo dormindo mais cedo, e aí durmo melhor.

Na segunda-feira começamos a Semana Enem. Recebi várias apostilas com exercícios elaborados pelo cursinho e também de provas anteriores. Os professores passam a aula explicando as questões.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não tem muito como dar dicas porque a prova vai ser nova, mas eles orientam sobre a diferença do Enem em relação aos outros vestibulares. É um exame mais ligado a questões sociais e do cotidiano, e que requer mais raciocínio lógico também.

Esta semana está sendo relativamente tranquila. Consegui colocar em ordem os exercícios que tinham ficado pendentes e alguma leitura que faltou, porque as questões do Enem a gente acaba resolvendo com mais rapidez.

Continuamos com as aulas aos sábados para repor o recesso que tivemos por conta da gripe suína. Ainda serão dois sábados de aula e depois voltamos a ter apenas reforço nesse dia.

Também teremos os últimos simulados nos próximos dois domingos e aí vem o Enem. Quando tem simulado, perco o domingo todo. Estou doida para ter um domingo de folga para poder acordar mais tarde e almoçar em casa. O pessoal chega no cursinho na segunda baleado, muito cansado.

Não tô tendo tempo de fazer mais nada, mas tudo bem, né? Vida de vestibulando é assim mesmo, não tenho do que reclamar…tudo pela minha vaga!”