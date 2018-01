Trote limpo no Insper

Os calouros de Administração e Economia do Insper tiveram que cumprir uma tarefa curiosa nesta segunda-feira. Eles tiveram de ser responsáveis pela gestão de um lava-rápido em São Paulo, com a obrigação de divulgar o serviço na região do câmpus, captar clientes, lavar e entregar os carros em perfeitas condições.

A ideia é promover uma experiência real de gestão de um negócio, em meio às atividades de integração da semana. Essa é a segunda vez que os veteranos apostam nessa iniciativa, que fez bastante sucesso no trote das turmas que entraram em agosto.

Os responsáveis pelo trote “limpo” são integrantes do diretório acadêmico da universidade, que vão dar as boas-vindas aos novos alunos.