Três mil faltam ao primeiro dia de provas da UFV

Terminou às 12h30 o primeiro dia de provas do vestibular da Universidade Federal de Viçosa (UFV), de Minas Gerais. A taxa de abstenção divulgada pela UFV é de 14,52%, o que representa a ausência de 3.318 candidatos.

De acordo com o diretor de vestibular e exames da UFV, Orlando Rodrigues, o gabarito com as respostas deste primeiro dia de provas estará disponível no site www.copeve.ufv.br a partir das 15 horas de hoje.

Com isso, cerca de 19,5 mil pessoas responderam às 80 questões de biologia, física, geografia, história, língua estrangeira (inglês ou francês), língua portuguesa e literatura, matemática e química.

O exame começou às 8 horas e terminou às 12h30. No entanto, o edital prevê a tolerância de 30 minutos para que eventuais candidatos atrasados possam fazer a prova. Ainda assim, eles devem terminar junto com todos os demais.

Amanhã as provas serão de língua portuguesa, com oito questões de múltipla escolha, produção textual (redação), e uma prova de conhecimentos específicos, com disciplinas de acordo com o curso: oito questões objetivas e quatro discursivas.

O vestibular tem lista obrigatória de livros: Sagarana (Contos: Sarapalha e O Burrinho Pedrês), de João Guimarães Rosa; Paraísos Artificiais, de Paulo Henriques Brito; Mensagem, de Fernando Pessoa, e Recordações do Escrivão Isaías Caminha, de Lima Barreto.

Com exceção do curso de Medicina, os vestibulandos fazem a prova em Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Distrito Federal. A universidade divulga os resultados no dia 31 de janeiro.