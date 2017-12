‘Primavera árabe? Nunca ouvi falar’

* Por Cedê Silva, especial para o Estadão.edu

SÃO PAULO – Três treineiros do Objetivo acharam a prova mais fácil do que esperavam, apesar de terem deixado algumas questões em branco. Rafael Mizumura, de 16 anos, disse que nunca tinha ouvido falar de Primavera Árabe. Já sua colega Julia Muto citou a Líbia e o Egito em sua resposta, mas deixou em branco uma questão de química sobre o ácido sulfúrico. “Eu não aprendi o ciclo do carbono da forma como eles mostram”, contou Júlia, que foi a primeira a sair de sua sala. Já Ana Benitez achou fácil a questão sobre o ciclo do carbono e conseguiu responder também a pergunta sobre o ácido sulfúrico, mas deixou em branco uma questão de matemática sobre progressão aritmética.

Todos os três acharam complicada uma pergunta a respeito da história econômica do Brasil. Uma outra questão na qual os treineiros tiveram dificuldade era a de física, sobre um catavento. Eles deixaram alguns itens dessa questão em branco.