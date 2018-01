Treineiro avalia quais disciplinas terá que estudar mais

O treineiro de Biológicas Rafael Grunewald, 16 anos, aluno do Colégio Bandeirantes, considerou as questões desta terça-feira do mesmo nível da prova aplicada na segunda-feira. “Mas hoje caiu mais coisa que eu ainda vou ver no terceiro ano, por isso tive que dar alguns chutes”, contou.

“Acho importante fazer como treineiro para conhecer a prova e o clima do vestibular. Eu não tinha muita noção antes disso”, contou. Rafael também avaliou que, para o vestibular no final do ano, terá que estudar muito mais história, português e redação. O estudante pretende cursar Medicina.

(Carlos Lordelo, de São Paulo)