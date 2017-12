Treineira quer aprender a lidar com pressão do tempo

Ana Carolina Monteiro, de 15 anos, está prestando o Enem como treineira, para ganhar experiência. Apesar de não sofrer a pressão da disputa de vagas, Ana criticou, como boa parte dos candidatos, a restrição ao uso do lápis na prova. “Cálculos de matemática e a redação você faz assim: rascunhando, ajeitando, fazendo de novo.” Aluna do Colégio Van Gogh, Ana, inscrita para fazer a prova na Unip do Paraíso, zona sul, quer cursar Bioquímica na Unicamp ou na USP. O Enem tem peso pequeno na seleção das duas universidades, mas a estudante quer aprender a “lidar com a pressão do tempo”, entre outras variáveis. “Também quero entender a diferença entre os vestibulares.”

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.