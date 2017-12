Treineira é tirada de sala por postar foto no Instagram

* Por Lauriberto Braga, Especial para o Estadão.edu

FORTALEZA – Uma estudante de 16 anos foi impedida de fazer o Enem neste domingo, 4, porque postou fotos da prova nas redes sociais ontem. Em conversa com jornalistas, sem se identificar, ela confessou ter compartilhado uma imagem do cartão-resposta por meio do aplicativo Instagram.

Ela disse que chegou cedo ao local de prova, no câmpus do Itapery da Universidade Estadual do Ceará, e logo que recebeu o cartão-resposta, ontem, tirou a foto e publicou na internet com a hashtag #enem2012. Segundo a aluna, uma mulher que estava sentada atrás dela lembrou da proibição de utilizar o celular. “Mas já tinha feito e quinze minutos depois apaguei”, contou aos jornalistas. A estudante disse que a fiscal da sala viu ela tirando a foto, mas não falou nada.

Hoje, quando chegou para fazer as provas de matemática, Linguagens e Códigos e redação, a aluna foi chamada por um fiscal informando que estava eliminada do Enem. “Fiquei com vergonha quando chamaram meu nome. Saí da sala e tive de assinar a folha de eliminação. Depois dois seguranças me acompanharam até a saída do câmpus”, disse.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A eliminada estava fazendo o Enem pela primeira vez apenas para conhecer a prova, até porque ainda está cursando o 1.º ano do ensino médio. “Não fiquei chateada com a eliminação, pois estava fazendo o Enem apenas para teste.”

Veja também:

Estudantes voltam a postar fotos da prova do Enem