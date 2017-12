Treinamento em TI aos sábados

Jovens que se interessam pela área de Tecnologia da Informação podem concorrer a uma vaga no programa de formação de talentos da Kaizen. Com o tema “Colaboração e processos corporativos”, o curso visa o aprofundamento em ferramentas de colaboração, gestão de conteúdo e portais. São 20 bolsas e as inscrições podem ser feitas até dia 11 de outubro, pelo site www.kaizen.com.br/pft.

Os candidatos devem estar cursando ou ter concluído curso técnico profissionalizante em informática ou de nível superior, ter inglês básico e disponibilidade para estudar aos sábados em Indaiatuba (SP), pois o treinamento será realizado nas instalações da FIEC/CEPIN da cidade.

O curso será dividido em 12 sábados e vai abordar as tecnologias C#, ASP.NET e Sharepoint, incluindo Designer e Administração. Os participantes que se destacarem durante o treinamento terão a oportunidade de serem contratados pela empresa.