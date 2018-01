Trânsito na zona oeste atrapalha chegada de candidato para 2ª fase da Fuvest

Guilherme Soares Dias

O trânsito pesado na Marginal do Tietê pode atrapalhar o vestibulando que vai fazer a 2ª fase da Fuvest na zona oeste da cidade. O trecho entre as pontes dos Remédios e do Ceagesp está totalmente travado no sentido Jaguaré.

O trânsito pode prejudicar quem faz a prova na UMC Villa Lobos, por exemplo, um dos maiores pontos de aplicação do vestibular, com 1,3 mil inscritos. Hoje, segundo dia de vestibular, os candidatos terão de encarar 16 questões das disciplinas do ensino médio (História, Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia e Inglês). Todas as perguntas são discursivas.

Os portões fecham às 13 horas, quando a prova começa. Não será permitido atrasos.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na terça, dia 7, são 12 questões de duas ou três matérias, de acordo com a carreira escolhida. Todas as perguntas são discursivas. Os candidatos a uma vaga na USP enfrentaram no domingo, dia 5, uma prova de Português e tiveram de escrever uma redação.

A ‘TV Estadão’ transmite a correção das provas a partir das 19h30. Professores do Cursinho da Poli comentam ao vivo a prova (www.estadao.com.br/aovivo). Candidatos podem enviar perguntas pelo Twitter com a hashtag #participaestadao ou postar comentários na página do Estadão.edu no Facebook (www.facebook.com/estadao.edu).