Trânsito atrapalha estudantes em Sorocaba

* Por José Maria Tomazela

SOROCABA – Os 4.144 candidatos inscritos para a primeira fase do vestibular da Fuvest em Sorocaba enfrentavam dificuldade no trânsito para chegar aos locais de prova. No acesso ao câmpus da Unip, a fila de carros se estendia por um quilômetro na Avenida Independência, único acesso, faltando 15 minutos para o fechamento dos portões.

Carros parados em fila dupla na entrada do câmpus atrapalhavam o trânsito. Havia fila de carros e congestionamento também no acesso ao edifício da Universidade de Sorocaba (Uniso), outro local de provas. “No ano passado tive essa dificuldade (no trânsito), por isso hoje cheguei bem cedo”, disse o estudante Murilo Matos, 19 anos, candidato de Geografia.

A treineira Renata dos Santos Rodrigues, de 17, também chegou cedo para evitar o trânsito. Ela levava uma sacola com biscoitos e água.