Tráfego sem grandes congestionamentos em São Paulo

A menos de quinze minutos do início das provas do Enem 2011, o trânsito de São Paulo registra apenas 0,7% de lentidão. De acordo com o Mapa de Fluidez da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 12h37, apenas o Centro de São Paulo (região da Sé) e a Zona Oeste (Freguesia do Ó, Pinheiros, Lapa e Liberdade) registram lentidão.

No Centro, a lentidão é de 1 km; na Zona Oeste, 5 km. A outras regiões da capital paulista (Norte, Leste e Sul) não registram lentidão no tráfego.

O trecho de maior lentidão, de 2,8 km, é o da Marginal Pinheiros (sentido Castelo/Interlagos pela via Expressa).

– Confira outros trechos