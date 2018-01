TOTVS busca novos talentos para área de consultoria

A TOTVS, empresa de desenvolvimento e comercialização de software de gestão empresarial integrada e de prestação de serviços relacionados, realiza hoje, em São Paulo, o 1º Encontro de Novos Talentos. O objetivo é identificar e selecionar talentos para a TOTVS Consulting, braço de consultoria em Gestão Empresarial e Tecnologia da companhia.

Podem participar do evento alunos que se formaram em 2008 até formandos de 2012, dos cursos de Engenharia, Economia, Administração e Sistemas de Informação.

Durante o encontro, marcado para as 18h30, haverá uma palestra para explicar tudo o que envolve o processo de consultoria relacionado com a TOTVS Consulting e os executivos da área farão uma apresentação sobre os principais ramos de negócios em que a TOTVS atua. Os que se interessarem pela área de Consulting da empresa e quiserem continuar no processo seletivo poderão fazer a primeira prova hoje mesmo.

Para participar do evento e do processo seletivo, a inscrição deve ser feita pelo e-mail danielle.shibayama@totvs.com.br. Os interessados devem encaminhar o currículo em anexo.

O evento será no auditório da TOTVS (Avenida Braz Leme, 1.717, São Paulo).