Totvs abre inscrições para programa de trainee

Estão abertas as inscrições para o programa de trainee 2013 da Totvs, que vai contratar dez jovens que concluíram ou concluirão o ensino superior entre dezembro de 2010 e dezembro de 2012. Podem se candidatar às vagas estudantes ou formados nas áreas de Administração de Empresas, Engenharia, Economia, Propaganda e Marketing, Jornalismo e Relações Internacionais.

O programa, com início em janeiro de 2013, terá a duração de 12 meses. Durante esse período, os profissionais terão a oportunidade de conhecer diversas áreas da empresa, como a de recursos humanos, marketing, finanças e relações internacionais. Na primeira semana, o trainee participará de um processo de integração na empresa com a participação do presidente da Totvs, Laércio Cosentino.

Os interessados devem se inscrever no site da empresa de recrutamento e seleção Page Talent (http://migre.me/9snAt) até 31 de agosto de 2012. O processo seletivo acontecerá entre agosto e dezembro de 2012 e envolverá as seguintes etapas: teste online, dinâmicas de grupo, avaliação de inglês, integração com a rede social corporativa, painel sobre um tema estabelecido a ser produzido e apresentado aos gestores e entrevistas individuais com diretores e vice-presidentes da Totvs.