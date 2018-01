Torcida organizada na final do Desafio BM&FBovespa

Cerca de 240 pessoas estão no saguão do Desafio BM&FBovespa se preparando para a grande final do Desafio BM&FBovespa. Eles fazem parte da torcida organizada dos grupos que estão concorrendo ao prêmio final de R$ 25 mil. Cada grupo pode trazer 8 pessoas. Pais, amigos e colegas da escola fazem coro em gritos de motivação.

“Nós somos os mais bonitos, organizados e animados desta torcida”, disse Laís Martins Ribeiro, 17 anos, aluna do 3º ano do Colégio Teresa de Calcutá, de Mairiporã. Ela e outros sete estudantes torcem pelos cinco finalistas da escola. “Acompanhamos a preparação, ensaiamos coreografias e vamos mantê-los animados nessa final”, falou Juliana Nascimento, 18 anos.