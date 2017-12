Um grupo de torcedores do Corinthians soltou três bombas na vizinhança do câmpus da Uninove na Barra Funda, um dos locais de aplicação da prova da Fuvest. Do lado de fora da instituição, a reportagem não encontrou nenhum policial militar. Um carro da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) acabou de chegar para organizar o trânsito.

Os torcedores gritavam “Violência é uma paixão, Corinthians é meu amor”.