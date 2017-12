“Tô de boa” para os vestibulares

“Passei para a segunda fase da Unesp! Nem acreditei, porque eu não tinha ido tão bem na prova, e a concorrência para Engenharia Ambiental é o dobro da Fuvest (28 por vaga). Isso me deixou mais tranquilo. Aliás, fiquei bem sossegado durante a semana.

No cursinho, ficamos resolvendo as questões de segunda fase dos vestibulares da Unesp, Unicamp e Fuvest. Tem uma sala no cursinho toda dedicada ao Enem. Eu acho que o Enem não vai ser um bicho-papão, não.

Pra ser sincero, “tô de boa” com os vestibulares todos. Semana que vem, a gente vai ter menos aula e mais simulado.”