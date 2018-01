Temos que errar o menos possível

“Não fiz muita coisa nessa semana além de estudar. Estou sossegado, mas concentrado. Estudamos no cursinho o caderno de revisão, fazendo muitos exercícios. Vi que no início do ano, em um simulado da Fuvest, eu acertei 52 das 90 questões. Agora, nas revisões, achei que estava melhor. No conjunto de exercícios de português, história e matemática, eu sabia grande parte das questões. Estou mais confiante.

Para a prova de domingo, estou tranquilo. Estudei bastante, agora não dá tempo de estudar nem mais nem menos. Errar é uma coisa que a gente vai fazer, o que temos que tentar é errar o menos possível.

Ontem ainda revisei algumas questões de matemática e história, hoje darei uma lida para finalizar os testes e, depois, vou ler livros os livros da Federal de Viçosa e ficar sabadão na aula-show dos professores da Poli.

Vou fazer a Fuvest não muito perto de casa, e também não será no local de prova que escolhi. Quando preenchi a inscrição, pedi a Unip de Pinheiros. Mas eles me mandaram para a Vila Leopoldina. Não é muito distante, mas fiquei chateado de não me colocarem onde escolhi. Não deviam ter perguntado, então. Achei falta de respeito, mas vou chegar lá tranquilo.

Para domingo, quero desejar boa sorte a todos que farão a prova.”