Clima de velório após provas de fim de semana

“Hoje o clima estava bem pesado na escola. Parecia que havia morrido alguém. Eu e um amigo fizemos a prova para a ESPM e outros fizeram para a Unicamp. Não fomos bem. Estávamos decepcionados.

Meu amigo que prestou para Engenharia na Unicamp disse que não havia conseguido nem chegar na prova de história. Ele estava com uma cara muito decepcionada, sentado no canto da sala. A cada hora a gente tentava ir lá falar com ele, animá-lo um pouco.

A prova da ESPM não estava fácil. Meu colega e eu acertamos 35 e 37 questões cada um, em 80 possíveis. Acho um número baixo. Talvez a gente até consiga, mas não estou muito confiante. A orientadora de Design do curso disse que muitas vezes a ESPM acaba não ocupando todas as vagas porque tem uma nota de corte, que eu não sei qual é. Vou esperar o resultado. Quem sabe eu passo né? Fui bem em português e gabaritei em inglês. Essa parte foi boa. Mas o resto, não.

Essa semana eu acho que a escola ficará vazia porque a maioria vai prestar Fuvest e todos estão querendo se esforçar para caramba. Eu estou me baseando na prova de domingo da ESPM para ver as matérias que me deram mais problema, que foram as de História e Geografia. Estou vendo essas questões para estudar.

Nessa reta final tem horas que queremos que acabe logo, que passe tudo; depois a gente fica com dó, bate uma saudade… Ficamos na maior pressão. Espero que depois da Fuvest, o clima melhore.”