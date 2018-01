O vestibulando mais sossegado da Unesp

“Domingo passado eu fiz a prova da Unesp. Acordei bem cedo e saí de casa às 10 horas. No meio do ano, quando fiz Unesp também, só para treinar, eu quase perdi a prova porque peguei muito trânsito na Raposo Tavares – um homem estava ameaçando de se jogar da ponte. desta vez era um compromisso meu chegar cedo.

No local de prova revi meus amigos, conversamos e ficamos bem sossegados. Acho que eu era o mais tranquilo da sala, não estava nem um pouco nervoso. Fiz a prova mas acho que poderia ter me saído melhor, porque eu sei do meu potencial. Acertei 60 questões em 90. Queria ter feito ao menos 65 para ter certeza de que passaria para a segunda fase.

Isso não me deixou chateado, estou tranquilo. Fiz o que pude. Mas se tivesse feito 65 nao precisaria esperar pelo resultado para saber se iria para a segunda fase.

Neste domingo eu não vou fazer Unicamp, porque não tem o curso que eu quero. Vou concentrar meus estudos para a Fuvest. O cursinho deu um caderninho de revisões com provas da Fuvest de 2007, 2008, e outros vestibulares. Vou passar a semana resolvendo todos eles.”