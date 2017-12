Semana de ânimo nos estudos

“Final de semana passado eu fui acampar em Vargem Grande, em uma chácara de uma amiga minha que fica bem no meio do mato. Depois a minha semana foi muito produtiva. Acho que descansar me ajudou a ter ânimo, a não sentir sono sempre no ônibus, na volta para casa. Aproveitei esses minutos para estudar mais e comecei a ler os livros da Federal de Viçosa. Estou com o Lima Barreto, “Recordações de um escrivão Isaías Caminha”. Estou bem no comecinho, mas já deu para perceber que é bem legal.

Amanhã vou ver uma palestra no cursinho e, no domingo, fazer o Fuvestão, um simulado da Fuvest feito pelo Objetivo. Meus amigos dizem que é bem mais difícil que a prova da USP mesmo, mas eu só vou poder confirmar depois que receber o gabarito porque não tenho noção de como será a prova.

Ontem, no Dia dos Professores, o pessoal da sala passou o dia mandando bilhetinhos para eles, parabenizando. Um deles falou que já teve milhões de alunos, mas que aquele havia sido o primeiro “Feliz Dia dos Professores” que havia recebido. Foi bem legal.

Alguns dos nossos professores são também de universidades e assistir às aulas deles requer muita atenção. Mas a gente aprende bastante coisa. Quando lemos a apostila, lembramos de todo o conteúdo que eles falaram. Todos os professores são legais e para cada um deles eu tenho um carinho muito grande.”