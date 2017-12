Simulado específico de desenho geométrico

“Este é o mês dos simulados e ontem de noite fiz mais um, de desenho geométrico. Tenho feito cursinho específico dessa matéria para me preparar para a prova específica da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e as questões de vestibular são muito mais difíceis do que aprendemos na escola nessa disciplina.

Eram quatro questões e tínhamos três horas para fazer – quase uma hora por questão. Acho legal aprender mais no cursinho do que na escola porque quem não for fazer arquitetura ou outros cursos que precisem de desenho geométrico aprofundado não tem necessidade de saber tanto dessa matéria.

Amanhã eu faço a minha estréia no teatro no Festvera, um festival bem bacana que o colégio promove. Sempre quis fazer teatro, mas este ano não pude me matricular por causa do vestibular. Só que na terça-feira me convidaram para fazer o papel de um policial na peça que falará da vida de um motoboy. Semana que vem eu conto como foi.”