A comemoração da Fuvest

Carolina Stanisci

Especial para o Estadão.edu

Leandro Carabet, que colaborou durante o segundo semestre do ano passado no blog do Estadão.edu Rotina de Vestibulando, passou em Jornalismo na USP. Eufórico, ele contou que ficou sabendo da notícia por telefone: a mãe trabalha no cursinho Objetivo.

Assim que soube, pegou um táxi e foi comemorar na Avenida Paulista, na festa organizada pelo cursinho.

“Nossa, estou muito feliz”, diz Leandro. À noite, ele pretende agradecer “a Deus”, na igreja evangélica que frequenta com a família.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Queria muito a USP. Vamos ver se agora tenho uma chance boa no Jornalismo.” Leandro ainda aguarda o resultado da Unifesp, em que prestou Medicina.

SERGIO NEVES/AE



Vestibulandos comemoram no cursinho Objetivo a aprovação na Fuvest