Questão sobre Bíblia e Iracema intriga vestibulandos

Em uma das questões da prova de língua portuguesa da 2ª fase do Vestibular Unicamp 2010, os vestibulandos tinham que comparar a passagem bíblica da expulsão de Adão e Eva do Paraíso com um trecho do livro “Iracema”, de José de Alencar, comentando o nascimento do filho da índia com o português.

Pedro Silva, de 19 anos, que quer uma vaga no curso de Matemática, achou a pergunta “super criativa”, mas fez uma ressalva: “Pode ser que alguém tenha ficado ofendido por causa do tema religioso”.

Marina Giudce, de 17, vestibulanda de Engenharia de Alimentos, também achou que alguns candidatos pode ter sido prejudicados pela questão. “Para quem não conhece a Bíblia mais a fundo, complicou. Pode ter privilegiado quem é religioso”, diz a estudante, que não prestou outro vestibular estadual. “Meu foco total é na Unicamp.”

Na saída da prova, o burburinho dos estudantes era grande sobre a questão de português. “Acho que tinha que falar do pecado original com nascimento do filho de Iracema, não é?”, questionou Igor Fernandes Pinto, de 21 anos, que presta Economia.

Amanhã, os candidatos vão fazer as provas de química e história; na terça, física e geografia; e no quarto e último dia, é a vez de matemática e inglês.