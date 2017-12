Formatura do ensino médio em meio aos estudos da 2ª fase da Fuvest

“Essa foi a semana da formatura do ensino médio: sexta foi a minha colação e ontem foi a festa.

A entrega de diplomas aconteceu na escola, na quadra de esportes. Transformaram ela em um lugar muito bonito, tinha comes e bebes, entregaram diploma, os professores fizeram homenagem.

Eu gostei bastante, achei até emocionante. Não senti saudade naquele dia. Senti mesmo um dia em que, eu já de férias, voltei para a escola para pegar um livro. Os alunos do primeiro ano ainda estavam em aula. Ali eu senti saudade. Na formatura, não, porque vou sentir falta das coisas que já foram.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma coisa boa é que em janeiro a gente vai fazer a nossa viagem de formatura, então daqui a um mês vou rever todo mundo.

Já a festa de formatura foi em Perdizes, no Aldeia Turiaçu. Estava bem espaçoso, tinha bastante gente. Meus pais não foram, era só para alunos e amigos, bem descontraído. Um primo meu quase foi de terno, mas não precisava – dava para entrar de jeans e tênis.

Foi muito bom porque reuni meus amigos e parentes, gente que não estaria junta em outra ocasião. Gostei de ver meus primos e meus amigos todos lá.

No Natal vou ficar em São Paulo. Não vai dar para viajar. Meus avós e tios virão aqui para casa. Apesar de estarmos no fim do ano, não estou em clima de Natal. Com o vestibular, você nem pensa nessas coisas.

No curso de desenho estamos na ‘Semana da rachação’, de provas. Você tem os dias e horários e escolhe quando quer fazer. Então não dá para parar de estudar.

Estou me preparando para a 2ª fase da Fuvest e as específicas da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU). Digamos que estou com um nervosismo controlado. Descobri que ficar nervosa não adianta nada.

Se eu pudesse, pediria para o Papai Noel uma vaga na universidade.”