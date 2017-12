Endereço errado faz aluna perder prova na Bahia

Houve tumulto em alguns pontos de Salvador neste sábado, no primeiro dia de provas do Enem. No Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge), na Avenida Paralela, um erro nos cartões de confirmação do local de prova provocou confusão e vários candidatos ficaram sem saber com exatidão para onde se dirigir, perdendo o horário de entrada.

Foi o caso de Carla Martins Silva, de 18. O cartão dela apontava como local para os testes o Unijorge, mas no campo destinado ao endereço constava a Rua Salete, número 50, bairro de Nazaré. Ocorre que nem o Centro Universitário fica na Rua Salete nem a via está no bairro de Nazaré (ela fica em outro bairro central, Barris). “Fiquei baratinada, sem saber para onde ir, corri de um lugar para o outro e acabei chegando após o fechamento dos portões, isso não é justo”, disse Carla, chorando.

Outros candidatos protestaram, reclamando o direito de ingressar na instituição, alegando

que não tiveram culpa pelo atraso na chegada ao local de prova. Irritados, eles ainda tentaram fechar a pista de acesso ao centro universitário, mas a Polícia Militar interveio.

Bruno Medeiros, de 19, admitia uma parcela de culpa pela perda do Enem. Ele disse que se confundiu com o horário de verão, que não vigora na Bahia. Já passava das 12h30(13h30, no horário de Brasília) quando ele chegou à porta do Centro Universitário da Bahia e se deparou com os acessos fechados.

