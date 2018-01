Tira-dúvidas sobre o Sisu

O Estadão.edu tem enviado ao MEC as dúvidas dos internautas. Problemas individuais, no entanto, devem ser comunicados ao ministério pelo Fala Brasil, no telefone 0800 616161.

Após sair o resultado da primeira etapa e o candidato passar e fazer a inscrição na instituição, é possível que ele continue se inscrevendo nas demais etapas em outra instituição ou curso?

O candidato pode, sim, se inscrever, caso decida mudar a sua opção de inscrição. No entanto, é importante que o aluno saiba que, ao matricular-se na outra instituição, ele perde a sua primeira matrícula.

Se o aluno passar na 1.ª etapa e fizer a matrícula, ele pode continuar tentando uma nova vaga, em curso e instituição diferente?

Sim. No entanto, ele perderá a primeira vaga, mesmo tendo feito a matrícula. O sistema só aceita uma matrícula em uma federal

Se o aluno for aprovado na 1.ª etapa de seleção, mas não puder comparecer à matrícula, ele pode concorrer à mesma vaga na 2.ª?

Sim, mas essa possibilidade estará condicionada à existência da vaga. A segunda etapa será feita só com as vagas que sobraram

Minha nota esta acima da nota de corte, mas o sistema diz que minha posiçao é a 900. Todos q as notas estao acima da nota de corte nao vao passar?

A nota de corte é a última nota entre os inscritos que estão aptos a ingressar naquela opção, de acordo com o número de vagas ofertadas.

Estou tentando realizar minha inscriçao em um curso, mas não aparece a nota de corte. O que devo fazer?

A nota de corte é atualizada ao final de cada dia de inscrição, ou seja, elas estão disponíveis para consulta do candidato a partir do segundo dia de inscrições e se referem às notas dos inscritos no dia anterior.

Esqueci minha senha. Como posso encontrá-la?

Caso o candidato tenha perdido seu número de inscrição ou sua senha do Enem 2009, deverá recuperá-la no endereço www.enem.inep.gov.br

Se o aluno não conseguir efetivar a inscrição por falhas do sistema, cabe recurso?

O MEC diz que o sistema voltou ao normal e não há motivo para o aluno não conseguir completá-la.

O aluno que não é selecionado pelo Sisu pode pleitear o ProUni?

Pode. Mas tem que avaliar se cumpre os requisitos para o ProUni (ter estudado em escola pública ou em escola privada com bolsa integral e ter renda famíliar até 3 salários mínimos).

(Atualizado às 15h26 do dia 5 de fevereiro de 2010)